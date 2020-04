Viaducten in hele land krijgen namen van 40 omgekomen militairen

Het Veteranen Platform wil de komende jaren zo'n veertig bruggen en viaducten vernoemen naar omgekomen militairen. Dat gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeenten, nabestaanden en de krijgsmachtonderdelen. Betekent deze nieuwe vorm van erkenning dat we veteranen anders gaan waarderen?

Op een ecoduct over de A28 bij het Drentse dorp Spier is gisteravond de eerste plaquette aangebracht, met de naam van Marc Harders (23). De marinier uit Westerbork zat in een rupsvoertuig dat in april 2010 op een bermbom reed in de Afghaanse provincie Uruzgan. Ook korporaal Jeroen Houweling (29) uit Purmerend kwam daarbij om het leven. Naar hem wordt binnenkort een viaduct over de A7 bij Purmerend vernoemd.

Later dit jaar volgen nog vijf vernoemingen. In de jaren daarna hoopt het Veteranen Platform in totaal circa veertig viaducten, bruggen en ecoducten te laten vernoemen naar alle militairen die sinds 1960 zijn gesneuveld bij vredesoperaties. "Het precieze aantal hangt af van wat de familieleden willen, of de gemeenten willen meewerken en of we voldoende geld bij elkaar krijgen", zegt projectleider Tom de Bok.