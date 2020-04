Enkele regio's versoepelen de regels voor toerisme

In sommige regio's zijn toeristen weer mondjesmaat welkom. Zo versoepelen de provincies Zeeland en Noord-Brabant en de regio Rotterdam een aantal beperkingen voor het toerisme.

Ondernemers van een camping, hotel of vakantiepark in Zeeland mogen vanaf vrijdag, 1 mei, 15 procent van hun slaapplaatsen verhuren, mits die eigen sanitair hebben. Eigenaren van een tweede woning, boot, vaste standplaats of strandhuisjes mogen dan ook weer overnachten in Zeeland.

"Die ruimte is vooral bedoeld voor 'rustzoekers', mensen die even op een andere plek willen uitrusten, ontspannen of 'thuis' willen werken", zegt Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland.

Zeeland was een van de provincies met de meest vergaande regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds 30 maart zijn alle vakantiehuisjes leeg en moesten vakantiegangers de koffers pakken. Veel Zeeuwse recreatieondernemers hoopten daarom dan ook dat de veiligheidsregio de maatregelen zouden versoepelen, schrijft Omroep Zeeland.

Kleine stap in goede richting

Ook in Noord-Brabant worden de beperkingen voor het toerisme versoepeld. Uit de nieuwe noodverordening die vandaag werd afgekondigd blijkt dat de veiligheidsregio's het verbod op recreatief nachtverblijf hebben opgeheven. Dit betekent dat gezinnen weer mogen verblijven op campings en vakantieparken zolang de slaapplek over eigen sanitair beschikt. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren, is niet toegestaan.

Ook in Rotterdam, Goeree-Overflakkee en op Voorne-Putten mogen campings, recreatieparken, strandhuisjes en jachthavens vanaf vandaag gedeeltelijk open. Dagrecreatie is toegestaan, maar overnachten blijft vooralsnog verboden.

Uit een steekproef van Rijnmond blijkt dat deze versoepeling over het algemeen als een stap in de goede richting wordt gezien. Maar voor sommige campinguitbaters is de gedeeltelijke heropening een te kleine stap. "We hebben er helaas niks aan, want wij hebben alleen mensen die blijven overnachten", zegt een ondernemer. "Het is fijn, zo'n eerste stap, maar ik hoop dat we volgende maand weer helemaal open kunnen."