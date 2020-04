Politie arresteert derde verdachte voor zendmastbranden

De politie heeft een man uit Swifterbant (Flevoland) opgepakt voor het in brand steken van een zendmast in Dronten. De 30-jarige man is de derde verdachte die is opgepakt na een reeks zendmastbranden. De politie onderzoekt of hij bij meer branden betrokken is geweest.

De brand in Dronten woedde op 10 april en verwoestte de mast volledig. Voor deze brand werd vorige week al een man van 24 aangehouden, ook uit Swifterbant.

De afgelopen weken woedden twintig branden bij zendmasten. De politie gaat uit van opzet. In totaal zijn er drie verdachten aangehouden. Behalve de mannen uit Swifterbant, zit ook een man van 34 vast vanwege een zendmastbrand in Groningen.

Onacceptabel

De autoriteiten onderzoeken of de brandstichting het werk is van anti-5G-activisten, die de komst van het nieuwe mobiele netwerk willen tegenhouden. De nieuwe zendtechnologie wordt door sommigen in verband gebracht met de verspreiding van het coronavirus, maar daar is geen enkele concrete aanwijzing voor.

De politie noemt sabotage bij zendmasten zorgelijk en onacceptabel. "Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van hulpdiensten", zegt de politie.