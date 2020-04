WhatsApp: Israelisch bedrijf 'nauw betrokken' bij hacks door overheden

WhatsApp beschuldigt het Israëlische bedrijf NSO Group ervan "nauw betrokken" te zijn bij hacks door overheden op 1400 gebruikers van de app. Dat blijkt uit nieuwe rechtbankdocumenten, meldt The Guardian.

De berichtenapp (die onderdeel is van Facebook) sleepte het Israëlische bedrijf al in oktober voor de rechter omdat het software maakte waardoor overheden gebruikers konden bespioneren. 1400 advocaten, mensenrechtenactivisten, diplomaten, journalisten en hoge ambtenaren in twintig landen zouden daarvan slachtoffer zijn geweest.

Het bedrijf sprak de beschuldigingen tegen. De software zou geleverd worden aan overheden om terroristen af te luisteren, maar het bedrijf zegt niet betrokken te zijn bij de hacks en weet daardoor niet tegen wie het wordt ingezet.

Servers bestuurd

Dat klopt niet, zeggen experts van WhatsApp nu. Bij in ieder geval 720 van de aanvallen zijn servers gebruikt die door NSO Group worden bestuurd. Dat betekent volgens een van de experts dat het bedrijf in ieder geval kon zien tegen wie de software gebruikt werd.

WhatsApp zegt daarom nu dat NSO Group verantwoordelijkheid draagt voor de hacks. In een reactie aan The Guardian blijft het Israëlische bedrijf bij zijn eerdere verklaringen.

Het lek in de berichtenapp werd in mei ontdekt en is inmiddels gerepareerd. Via de belfunctie van de app kon de software geïnstalleerd worden en konden de microfoon en berichtjes van gebruikers worden afgetapt.