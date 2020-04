Fysiek en mentaal fit blijven in coronatijd: 'Ga weg van die bank'

Ook voor wie het coronavirus niet krijgt, kan het nog knap lastig zijn om gezond te blijven. Het thuis zitten, de stress en onzekerheid, het helpt allemaal niet mee. Wat kun je doen om fysiek én mentaal een beetje fit te blijven?

Blijf vooral niet op de bank hangen, zeggen experts. Ga wandelen, fietsen, sporten. Maar sporten in coronatijd is een lastige combinatie, weet ook Gerrit Bijsterbosch. Hij is judoleraar en eigenaar van vier sportscholen. En als er een sport is die echt even niet meer kan, is het judo. "Mensen staan te popelen om weer te beginnen, maar vooral voor de 60-plussers ben ik bang dat het nog heel lang gaat duren."

Voor de coronacrisis kwamen er iedere dag meer dan 400 mensen naar de sportschool van Bijsterbosch in Heerde, ook voor fitness, fysiotherapie en ouderengym. Van de ene op de andere dag moest de sportschool dicht. "Ik spreek veel leden in het dorp. Ze proberen hun conditie op peil te houden door te lopen en te fietsen, maar ze missen toch het ritme. We hebben ook veel ouderen die klagen dat ze stijf worden. De kinderen tot 12 jaar mogen wel weer, dus die kunnen nu met hun judomatje naar buiten, op de parkeerplaats. Maar in de regen is dat ook geen feest."

Ander gedrag

Niet alleen is het lastiger sporten, er zijn meer redenen dat mensen door de coronacrisis minder fit worden. Uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in samenwerking met de Volkskrant blijkt dat de maatregelen een flinke invloed hebben gehad op het gedrag van mensen. 38 procent van de ondervraagden zegt minder te bewegen: