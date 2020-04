Vlinderstichting: gebruik geen aaltjes bij bestrijding eikenprocessierups

De Vlinderstichting roept gemeenten op om per direct te minderen met het gebruik van bacteriepreparaten en aaltjes als bestrijdingsmethode tegen de eikenprocessierups. Want die doden niet alleen de eikenprocessierups, maar ook andere rupsen van ruim 100 andere soorten die in de eiken leven.

"Ik begrijp dat in nood voor deze middelen wordt gekozen, maar nu passen gemeenten deze grootschalig toe. Dat is zorgwekkend, omdat deze flink wat nevenschade met zich mee brengen", zegt Anthonie Stip van de Vlinderstichting. Volgens de stichting gebruikt meer dan de helft van de gemeenten deze methoden. "Door veel gemeenten wordt het beschreven als onschuldig voor mens en dier, maar dat is niet het geval".

Hoog risico

De bacteriepreparaten en aaltjes worden nu massaal op de bladen van de eik gespoten. Gedacht wordt dat ze alleen nadelig zijn voor de eikenprocessierups. "Dat is alleen niet goed onderzocht", zegt Stip. "Het zou kunnen dat ook andere dieren die van de bladen eten last hebben, maar ze treffen in ieder geval alle rupsen die in de eiken leven."

Volgens de stichting moeten gemeenten de methoden alleen toepassen op locaties met een hoog risico en niet massaal op alle eiken. Ook kan er beter in het vroege voorjaar gespoten worden, omdat er dan nog maar weinig rupsen zijn en de schade dus beperkt is.

"We zijn voorstander van meer natuurlijke middelen, zoals het plaatsen van vogelhuisjes. Het goede nieuws is dat meer gemeenten dit ook inzetten", zegt Stip.

Silvia Hellingman doet al jaren onderzoek naar de eikenprocessenrups en snapt de zorgen van de stichting. "Ik zie dat veel bomen gespoten worden en dan vraag ik mij wel af of dat allemaal hoge risico's zijn. Na de angst van vorig jaar wordt er nu extreem veel gespoten. Op plekken waar weinig mensen komen, is dat niet nodig en wordt de natuur beschadigd."

Vertimec

Begin deze maand tekende de Vlinderstichting nog bezwaar aan tegen het middel Vertimec, dat wordt ingezet tegen de eikenprocessierups. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) keurde het middel goed, maar kwam daar bij nader inzien op terug. De risico's van het middel zijn te groot voor andere insecten en vogels. Volgens de Vlinderstichting doodt het middel alle dieren die in een boom leven.

De eikenprocessierups wordt bestreden omdat zijn haartjes uitslag en jeuk bij de mens veroorzaken. Vorig jaar waren ze in Nederland een plaag. Door het warme weer nam het aantal rupsen erg toe, wat bij veel mensen huidproblemen veroorzaakte.