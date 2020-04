Neonazi Stephan E. aangeklaagd voor moord op Duitse politicus Lübcke

Volgens E. was zijn vriend H. er ook bij die avond, maar daar is volgens de openbaar aanklager geen bewijs voor. H. zou ook niet op de hoogte zijn geweest van de plannen van E., maar hem wel hebben ondersteund door met hem naar een schietvereniging te gaan. Hij zou ook medeplichtig zijn door bij E. rechts-extremistische ideeën te hebben aangewakkerd.

Discussie over bedreigingen

Na de moord op Lübcke kwam een landelijke discussie op gang over het bedreigen van politici, burgemeesters en advocaten. Velen van hen, zeker degenen die met vluchtelingen van doen hebben, maar ook rechtse politici, krijgen te maken met bedreigingen. De kritiek was dat het probleem met rechts-extremisten in Duitsland te lang is onderschat of zelfs gebagatelliseerd. Met de komst van een nieuwe chef bij de inlichtingendienst is de capaciteit op dit gebied flink uitgebreid.

Met deze aanklacht zijn de twee verdachten officieel in staat van beschuldiging gesteld. Het proces loopt bij de rechtbank in Frankfurt en kan nu snel beginnen. Een precieze datum voor de start van het proces is nog niet bekend.