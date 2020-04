Boeren knappen gras Malieveld op dat sneuvelde bij boerenprotesten

Het gras van het Malieveld in Den Haag is vandaag hersteld door een aantal agrarische bedrijven. Aan de randen van het veld is de grond geëgaliseerd en nieuw gras ingezaaid.

Het gras wordt kosteloos vervangen. "Dit gebeurt met gras dat goed tegen schaduw kan, want de randen worden omringd door bomen", zegt Hans van Hoogland van agrarisch bedrijf Lemken uit Zeewolde tegen Omroep West.

Het grasveld raakte afgelopen najaar beschadigd toen boze boeren en bouwers met tractoren en zwaar bouwmaterieel op het Malieveld protesteerden tegen het stikstofbeleid. Volgens Staatsbosbeheer raakten de stroken onder de bomen aan de rand van het veld het zwaarst beschadigd.

Een eerste opknapbeurt vond afgelopen november al plaats, maar het herstel van de randen moest volgens een Staatsbosbeheer-woordvoerder wachten tot "groeizaam lenteweer".

Den Bosch

In Den Bosch hebben boeren nieuw gras ingezaaid bij het provinciehuis. Ook daar raakte het grasveld vorig jaar beschadigd tijdens boerenprotesten. "We hebben er nogal een rotzooi van gemaakt tijdens de staking, dus gaan we dat nu opknappen", vertelt Luuk Jennissen uit Den Dungen aan Omroep Brabant.