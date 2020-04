Tientallen doden bij brand op bouwplaats in Zuid-Korea

Bij een brand op een bouwplaats in Zuid-Korea zijn zeker 36 bouwvakkers omgekomen. Tien mensen raakten gewond.

De brand brak vroeg in de middag uit. Honderden brandweermensen hebben er uren over gedaan om het vuur te blussen. 25 bouwvakkers werden doodverklaard in het ziekenhuis. Later werden de lichamen van elf andere bouwvakkers gevonden.

Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste branden in jaren in het Aziatische land. President Moon riep de diensten op om "alle beschikbare middelen" te mobiliseren bij de zoek- en reddingsoperatie.

Explosie

De brand ontstond in een ondergronds niveau van een distributiecentrum in aanbouw in de stad Icheon. "Het vuur lijkt zich snel te hebben verspreid terwijl de slachtoffers niet in staat waren om zich in veiligheid te brengen", zei de brandweer.

De autoriteiten vermoeden dat er een explosie van urethaan aan vooraf ging. Die stof wordt gebruikt bij het aanbrengen van isolatie.