Zoon voor premier Johnson en zijn verloofde Carrie Symonds

De Britse premier Boris Johnson en zijn verloofde Carrie Symonds hebben een zoon gekregen. Moeder en kind maken het uitstekend, heeft een woordvoerder bekendgemaakt.

"De premier en mevrouw Symonds zijn buitengewoon verheugd om de geboorte van een gezonde jongen in een ziekenhuis in Londen te kunnen aankondigen", luidt de verklaring, waarin het stel ook het medische team bedankt. Een naam is nog niet bekendgemaakt.

Johnson (55) en Symonds (32) kondigden in maart aan dat ze een baby verwachten, en dat ze eind vorig jaar verloofd waren. Het is de derde keer deze eeuw dat een zittende Britse premier een kind krijgt. Ook de partners van Johnsons voorgangers Tony Blair en David Cameron kregen een kind terwijl hun man in 10 Downing Street woonde.

Johnson ging afgelopen weken door een zware tijd. Maandag ging hij weer aan de slag nadat hij weken uit de running was vanwege een besmetting met corona. Hij kwam terecht op de intensive care en na zijn herstel zei de premier dat het medisch personeel zijn leven heeft gered.

In een video bedankte hij zijn artsen en verpleegkundigen: