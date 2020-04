Europarlementariërs moeten mondkapje dragen of thuis aan het werk

Mondkapje op, dat wordt het beleid bij het Europees Parlement als het aan het dagelijks bestuur ligt. Zonder mondkapje word je niet toegelaten. De regel moet voor iedereen gaan gelden, van politici tot schoonmakers, journalisten en andere bezoekers. Ook wordt bij iedereen die het gebouw binnen wil de temperatuur gemeten.

Het is een van de maatregelen die het dagelijks bestuur van het Parlement voorstelt. Volgens bestuursvoorzitter Klaus Welle blijven de maatregelen minstens anderhalf jaar van kracht. Zo lang blijven parlementariërs ook de mogelijkheid houden op afstand te vergaderen. Iedereen die kan, mag naar de Brusselse vergaderzalen komen, maar voor politici die nog in een lockdown zitten, blijft meevergaderen op afstand mogelijk.

De mondkapjes, 80.000 stuks gekocht voor 130.000 euro, moeten de hele dag overal gedragen worden. De enige uitzondering is als iemand alleen op z'n kamer zit, dan mag het masker af. De maatregel wordt genomen op advies van de medische dienst. In Luxemburg, waar ook onderdelen van het Europees Parlement zitten, zijn de maskers door een richtlijn van de regering al verplicht.

Ook chauffeurs met mondkapje

Welle wil geen enkel risico nemen. Hij vindt het verschil in coronamaatregelen tussen de verschillende lidstaten groot en wil niet dat politici niet naar de vergaderingen kunnen komen, omdat er te weinig bescherming is in het Europees Parlement.

Om te zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand houdt, mag er per politicus maar één medewerker in het gebouw aanwezig zijn. De andere medewerkers moeten verplicht thuiswerken.

Ook de chauffeurs van het parlement moeten een mondmasker dragen. In het tienpuntenplan, zoals het stuk van Welle heet, wordt ook gesproken over hotelkamers. Europarlementariërs mogen alleen in een hotel logeren als die aan alle eisen voldoet en is goedgekeurd door de leiding van het parlement.

Eén keer per maand vergadert het Europees Parlement in Straatsburg. Opvallend is dat de naam van de Franse vergaderstad niet wordt genoemd in het stuk. Veel politici willen dat na de coronacrisis het afgelopen is met het maandelijkse verhuiscircus.

De voorgestelde maatregelen moeten nog definitief worden goedgekeurd door de leden van het Europees Parlement. Meestal worden voorstellen van het bestuur aangenomen.