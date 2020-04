Provincie greep jarenlang niet in bij gebreken aan hefbrug Boskoop

Zuid-Holland heeft gebreken aan een hefbrug in Boskoop jarenlang niet aangepakt, terwijl de provincie wist dat er problemen waren.

Uit een onderzoek van Omroep West blijkt dat de provincie sinds 2012 weet dat de constructie van de hefbrug in het centrum van Boskoop niet voldoet aan het wettelijke minimale veiligheidsniveau. Uit het rapport blijkt dat het probleem speelt sinds een wegverbreding in 1990.

In oktober 2019 werd de brug enkele weken gesloten voor alle verkeer om onderhoud te verrichten. Uit inspecties tijdens een storm een maand eerder bleek dat er roestdeeltjes van de brug vielen. De provincie gaf na crisisberaad opdracht "direct actie te ondernemen om de gevaren voor verkeersdeelnemers te elimineren". De monumentale brug uit 1935/1936 is een belangrijke doorgaande route.

Vrijwel identieke brug ook afgekeurd

Het besluit om de brug in oktober 2019 te sluiten werd genomen op basis van het rapport uit 2012. In dat jaar werd de Boskoopse brug onderzocht omdat in Waddinxveen een vrijwel identieke brug werd afgekeurd na een wegverbreding. Een ingenieursbureau meldde dat deze met staven versterkt moest worden en dat die maatregel ook gold voor de brug in Boskoop.

De provincie heeft een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken. De uitkomsten hiervan worden half mei verwacht en worden daarna besproken in een debat. Een woordvoerder van de provincie laat weten dat er tot die tijd geen inhoudelijke reactie wordt gegeven.