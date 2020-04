Slumdog Millionaire-acteur Irrfan Khan (53) overleden

In Mumbai is de Indiase acteur Irrfan Khan overleden. De Bollywood-acteur genoot internationale bekendheid met rollen in films als Slumdog Millionaire, Jurassic World, Life of Pi en The Amazing Spider-Man.

Khan, die 53 jaar werd, maakte in 2018 bekend dat hij een zogeheten neuro-endocriene tumor had, een zeldzame vorm van kanker waarbij er te veel hormonen worden aangemaakt. Hij onderging een maandenlange behandeling in Londen, maar keerde terug naar India. Eerder deze week werd hij opgenomen met een infectie aan zijn dikke darm.

In een verklaring die zijn familie heeft vrijgegeven, staat dat hij "omgeven door liefde, zijn familie die hij enorm lief had, op weg is gegaan naar de hemel". Zijn familie roemt Khan als een "een sterke ziel, die vocht tot het einde en iedereen in zijn buurt altijd wist te inspireren".

Begin deze eeuw doorgebroken

Khan, geboren in de buurt van de stad Jaipur in de westelijke deelstaat Rajasthan, ging in India naar de toneelschool en speelde in de jaren 80 vooral in Indiase televisieseries. Zijn filmdebuut maakte hij in 1988 in het drama Salaam Bombay!, over straatkinderen in Mumbai. Die film werd genomineerd voor een Oscar.

Hij beleefde in 2001 zijn definitieve doorbraak in de film The Warrior, schrijft The Hindustan Times. Daarna ontwikkelde hij zich tot een van de grootste acteurs van het land en zou hij uiteindelijk ook Hollywood veroveren.

Hij werkte met vele grote regisseurs, onder wie Mira Nair, Wes Anderson en Ang Lee.

'Extreem getalenteerd'

De laatste film waarin hij speelde was het Indiase tragikomedie Angrezi Medium, die dit jaar uitkwam. Voor de première deelde hij een videoboodschap waarin hij zei dat hij geen andere keuze had dan optimistisch te blijven, en sprak hij de hoop uit dat de film zijn fans net zoveel zou laten lachen als huilen.

Bollywood-icoon Amitabh Bachchan noemt hem extreem getalenteerd en roemt zijn grote bijdrage aan de internationale film. "Hij heeft ons te vroeg verlaten."

Khan was getrouwd met scenarioschrijver en producer Sutapa Sikdar. Samen hadden ze twee zonen.