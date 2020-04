Kabinet: criminaliteit slimmer aanpakken door betere uitwisseling van gegevens

Het moet makkelijker worden voor overheidsorganisaties om bij de aanpak van criminaliteit informatie met elkaar te delen en te analyseren. Dat is de kern van een wetsvoorstel van de ministers Grapperhaus en Dekker. Soms moet ook informatie kunnen worden uitgewisseld met private partijen, zoals banken.

Volgens de bewindslieden is er nu veel onduidelijkheid over wat precies is toegestaan bij het delen en verwerken van gegevens. Zij benadrukken dat gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit informatie moeten kunnen uitwisselen en ook samen aan data-analyse moeten kunnen doen.

"Als het gaat om het tegengaan van drugsproductie en -handel, het witwassen van crimineel geld en de aanpak van fraude blijkt gezamenlijke gegevensverwerking een belangrijk middel om snel criminele netwerken en hun sleutelfiguren in beeld te brengen", zeggen Grapperhaus en Dekker.

De bewindslieden benadrukken dat ook banken een cruciale rol spelen bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit en dat de daar aanwezige kennis beter moet worden benut. Als het echt noodzakelijk is, kunnen daarom ook gegevens worden gedeeld met bijvoorbeeld banken en verzekeraars. Volgens Grapperhaus en Dekker zijn in het wetsvoorstel genoeg waarborgen opgenomen voor de bescherming van de privacy.