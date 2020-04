Producentenvertrouwen op laagste niveau ooit

Het vertrouwen dat producenten in de economie hebben, is door de coronacrisis op het laagste niveau ooit gemeten. Het cijfer in april kwam uit op -28,7, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dat betekent dat er deze maand 28,7 procent meer industriële ondernemers zijn die het somber inzien, dan die positieve verwachtingen hebben.

Vorige maand hadden ondernemers met positieve verwachtingen nog licht de overhand, met 0,2 procent. De daling tot het dieptepunt nu, is volgens het CBS veruit de sterkste afname van het vertrouwen ooit. Het bureau meet dit sinds 1985. Gemiddeld lag het cijfer de afgelopen twintig jaar op 0,8.

Alle seinen op rood

Voor de beoordeling van het vertrouwen vraagt het CBS de producenten naar drie zaken: hoeveel bedrijvigheid ze verwachten in de komende drie maanden, hoe het gaat met de bestellingen bij hun onderneming en in welke mate de voorraad aan afgeronde producten oploopt. Vooral de verwachting over bedrijvigheid daalde heel erg hard deze maand. De industriële ondernemers die denken dat dit afneemt, hebben met 65 procent veruit de overhand.

In de transportmiddelenindustrie zijn producenten het somberst over de komende drie maanden. In de voedings- en genotsmiddelen is het daarmee relatief het beste gesteld, hoewel ook daar het aantal negatief gestemden met ruim 18 procent de overhand heeft.

Veel bedrijven in de industrie in Nederland draaien inmiddels niet meer op volle toeren. Producenten benutten op dit moment hun machines en installaties nog maar voor 74,2 procent. Dat is het laagste niveau sinds 1989, toen het CBS dit begon bij te houden. Ter vergelijking: vorig jaar werden de machines voor ruim 84 procent gebruikt.

Ook anderen negatief

Wat niet meehelpt, is dat ook in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse fabrikanten, het vertrouwen onder producenten extreem laag is. Daar oordelen ze, net als hier, nog nooit zo negatief over de verwachte bedrijvigheid.

Vorige week kwam het CBS al met cijfers over het vertrouwen dat consumenten in Nederland in de economie hebben. Dat maakte de sterkste daling ooit door, naar -22 procent. Overigens is dat nog niet het laagste niveau ooit bereikt: dat was in maart 2013, met -41 procent.