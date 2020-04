Wekdienst 29/4: NS laat meer treinen rijden • Opnieuw overleg over coronacrisis

Wat heb je gemist?

Studenten komen door het wegvallen van hun inkomsten financieel in de problemen. Dat zeggen de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United. Vandaag is er in de Tweede Kamer een debat over de positie van studenten.

Een aantal fracties in de Tweede Kamer deelt de zorgen. Studenten zouden gemiddeld 530 euro per maand mislopen. De meesten zijn flexwerker en hebben een nulurencontract. De bonden zeggen 1600 meldingen te hebben van studenten die hun boodschappen of huur niet meer kunnen betalen.

Ander nieuws uit de nacht:

Jeugd kan weer gaan trainen, maar met strakke regels: kinderen tot en met 12 jaar hoeven zich daarbij niet aan de anderhalvemeterregel te houden. Bij de jeugd tussen 13 en 18 geldt die regel wel.

'Luchthaven Berlijn kan na jaren vertraging eindelijk open': volgens Duitse media hebben de autoriteiten de benodigde vergunningen afgegeven om de opening op 31 oktober door te laten gaan. Door mismanagement en technische problemen is de opening meerdere keren uitgesteld.

Legendarische doelman Eddy Pieters Graafland (86) overleden: hij wordt beschouwd als een van de beste keepers uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Hij is 86 jaar geworden.

En dan nog even dit:

Rondjes en rondjes liep hij, de 99-jarige veteraan Tom Moore. Voor de zorg, om te helpen tijdens de coronacrisis. Nu hij donderdag 100 wordt, tonen Britten massaal hun dankbaarheid. Met verjaardagskaarten: