Australiërs durven voorzichtig optimistisch te zijn na opening Bondi Beach

Juist daarom reageren burgers enthousiast op de versoepeling van kleinschalige maatregelen. Deelstaatpremier Gladys Berejiklian van New South Wales, waar de meeste mensen wonen, kondigde gisteren aan dat mensen binnenkort thuis weer vrienden mogen ontvangen. Weliswaar maximaal twee volwassenen per bezoek, maar toch. Het voelt als een welkome verlichting, net als de stranden die weer open zijn in Sydney.

Bondi Beach stond symbool voor het coronavirus. Het verlichten van de maatregelen voelt daarom alsof het eind in zicht komt, vertelt strandganger Claire. Voor het eerst in vijf weken dook ze hier weer de zee in. "Het was een vrij gevoel. Voor het eerst in tijden heb ik weer eens het idee dat ik buiten mag zijn, zonder dat ik iets verkeerd doe."

Strandwacht Hopkins merkt ook dat buurtbewoners blij zijn dat ze weer kunnen zwemmen. "Het is een nieuwe subcultuur, surf-and-go aan de zuidkant van het strand", zegt hij. ,,Swim-and-go aan de noordkant van Bondi. Het is niet de bedoeling dat je zit of stilstaat."

Maar het is een grote vooruitgang, benadrukt Hopkins. "Mensen zijn blij. Zwemmen was nog nooit zo leuk als nu, ondanks de voorwaarden. Het is te hopen dat het aantal besmettingen laag blijft, want stiekem wachten we alweer op de volgende verlichtingen."