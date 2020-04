Burgemeester Praag beveiligd na aanhoudend conflict met Moskou

De burgemeester van Praag, Zdenek Hrib, staat onder politiebescherming, maar waarom wil hij niet zeggen. Wel heeft hij tegen de politie gezegd dat hij werd gevolgd vlak bij zijn huis, en dat hij dezelfde persoon meerdere malen heeft gezien. Bekend is dat het Praagse stadsbestuur onlangs een aantal besluiten heeft genomen die tegen het zere been van Rusland waren.

Zondag schreef de Tsjechische krant Respekt op basis van anonieme bronnen bij de veiligheidsdienst dat drie weken geleden een Russische agent op een diplomatenpaspoort het land is binnengekomen met ricine in zijn koffer, een dodelijk gif. Een woordvoerder van president Poetin deed dat af als nepnieuws.

De journalist suggereerde in zijn stuk dat Hrib en andere leden van het Praagse stadsbestuur doelwit zijn van een moordplan dat de Russische veiligheidsdiensten zouden moeten uitvoeren. Hrib zei dat als hij wordt vermoord, dat betekent dat Russische instanties een rode lijn over zijn gegaan. Hij wilde daar verder niet over uitweiden.

Boris Nemtsov

De Praagse burgemeester steunde in februari het besluit om het plein bij de Russische ambassade, dat Onder de Kastanjes heette, te vernoemen naar de vermoorde Russische oppositieleider Boris Nemtsov. Praag heeft daarnaast het standbeeld van de Russische militaire oorlogsheld Ivan Konev van zijn sokkel gehaald. Ook dat nam Moskou de Tsjechen niet in dank af.

Ook de bestuurder van het stadsdeel waar het beeld van de oorlogsheld stond, Ondrej Kolar, wordt beschermd, schrijven Tsjechische media. De relaties tussen Tsjechië en Rusland zijn al enkele maanden verstoord door het handelen van het Praagse stadsbestuur.

De Russische ambassade in Praag noemt het verhaal van Respekt "primitieve, provocerende propaganda". Er is een officiële brief naar het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken gegaan. Daarin wordt gewezen op "de ontoelaatbaarheid van de aanhoudende ongefundeerde aanvallen op Rusland en de ambassade in Praag".