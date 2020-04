Bioloog over verbrand natuurgebied Limburg: 'Schade lijkt mee te vallen'

De schade aan de natuur in Nationaal Park De Meinweg in Limburg, waar vorige week maandag een grote brand uitbrak, lijkt mee te vallen. Dat constateert bioloog Ton Lenders na een eerste inspectie van het gebied.

De brand verspreidde zich in een paar dagen tijd over het hele gebied. Vier dagen na het uitbreken van de brand kon het sein brand meester worden gegeven. Zo'n 200 hectare is in vlammen opgegaan.

"Het voordeel is dat de brand vrij snel over het gebied is getrokken. De brand is onder bomen langs getrokken. Ze zullen weinig geleden hebben", zegt Lenders tegen 1Limburg. De bioloog is al meer dan veertig jaar actief in het gebied. "Als je hier over een paar maanden komt, staat hier weer gewoon groen gras."

Vrijdag ging onze cameraman het gebied in; toen groeide het eerste gras alweer: