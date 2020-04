'Michael P. overgeplaatst vanwege ontsnappingsplan'

De veroordeelde moordenaar van Anne Faber, Michael P., heeft in de gevangenis gewerkt aan een ontsnappingsplan, meldt RTL Boulevard. P. zou dat samen hebben gedaan met Admilson R., die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor drie roofmoorden.

RTL Boulevard meldt verder dat op het gevangenisterrein zelfgemaakte wapens en ontsnappingsmateriaal zijn gevonden.

De Dienst Justitiële Inrichtingen wil de uitbraakplannen van P. niet bevestigen. "In de Penitentiaire Inrichting Vught zijn twee gedetineerden overgeplaatst omdat er vermoedens waren van voorbereiding van een ontsnappingspoging. Er zijn geen wapens aangetroffen op het terrein van de PI", zegt een woordvoerder. Volgens RTL Boulevard is P. overgeplaatst naar een speciale afdeling in de PI in Vught.

Michael P. werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar celstraf en tbs voor het ontvoeren, verkrachten en doden van de Utrechtse Anne Faber (25), eind september 2017 in de bossen bij Soest. P. heeft deze daden toegegeven. Hij was eerder al veroordeeld voor de verkrachting van twee tienermeisjes en zat in een kliniek in Den Dolder ter voorbereiding op zijn terugkeer in de samenleving.

