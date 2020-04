Man aangehouden na woningbrand Dokkum, politie vermoedt poging tot doodslag

De politie heeft een 34-jarige man uit het Friese dorp Ferwert aangehouden die wordt verdacht van brandstichting in een woning in Dokkum. Bij de brand raakten een 29-jarige vrouw en haar 3-jarige dochter gewond.

De brand werd in de nacht van zondag op maandag gesticht. Nadat de vrouw en haar dochter uit de brandende woning waren gered en naar het ziekenhuis waren gebracht, bleek dat de verwondingen van de vrouw niet door de brand maar door geweld zijn veroorzaakt.

Volgens de politie zijn de verdachte en de slachtoffers bekenden van elkaar. De man wordt verdacht van brandstichting en poging tot doodslag.

Camerabeelden

Wat precies de relatie is tussen de verdachte en de slachtoffers, is onduidelijk. Buurtbewoners zijn geschokt en zeggen tegen Omrop Fryslân dat het een rustige buurt is.

De politie doet op dit moment onderzoek en vraagt mensen die zondagnacht iets verdachts hebben gezien om contact op te nemen. Ook mensen die camerabeelden hebben, worden gevraagd zich te melden.