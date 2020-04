Coronacrisis is 'moment van ommekeer' voor massatoerisme Barcelona

De Spaanse toeristische lobby Exceltur schat dat de verliezen dit jaar in de richting van de honderd miljard euro gaan. Een vijfde daarvan komt voor rekening van Barcelona. "Dit is niet alleen een ramp die de volksgezondheid raakt", beaamt burgemeester Ada Colau, die ons na veel aandringen te woord staat. "Dit is ook een sociale en economische crisis. Die gaat nog lang duren en heel Europa raken."

Colau: "Barcelona is volop geraakt door het coronavirus. Er zijn meer dan 2000 mensen overleden en de stad is onherkenbaar. De eerste stap is het virus onder controle te krijgen. Daarna moet de economie weer op gang komen, al weten we nu al dat we niet terugkeren naar de situatie van voorheen. Bedrijven zullen sluiten, mensen zullen hun werk verliezen."

Adempauze

Toch ziet Colau de huidige periode als een noodzakelijke adempauze, waarin de stad kan nadenken over sectoren die al lange tijd onder spanning stonden. Het massatoerisme heeft te veel negatieve gevolgen gehad. "Het toerisme van de toekomst moet duurzaam zijn. En veel meer verbonden met het leven in de stad. Bezoekers vermengen met de inwoners. Zo komt er een evenwicht."

Maar voorlopig oogt een bezoek aan de stad als een eerste aanblik na een verschrikkelijke ramp met hooguit duizend overlevenden. De rolluiken bij de meeste stalletjes op de toeristenmarkt La Boquería zijn naar beneden. Wie op tijd investeerde in internet en nu online zijn vis verkoopt redt het nog, vertelt Luisa Ripoll. Ze is de vijfde generatie van een familie van visverkopers op de markt.

Het doet Ripoll pijn om 'haar' markt zo leeg te zien. Rop Zoutberg zocht haar op: