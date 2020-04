Celstraf voor man met doorgeladen wapen in trein Schiphol

Een man die op 11 april werd aangehouden met een doorgeladen vuurwapen in een trein op Schiphol, is veroordeeld tot negen maanden cel. De 33-jarige Amsterdammer werd samen met een andere man door de marechaussee aangehouden na een melding. De melder zei dat hij een geluid hoorde dat leek op het doorladen van een wapen en dat hij het wapen zelf had gezien.

De Amsterdammer verklaarde dat hij het wapen bij zich droeg omdat hij zich bedreigd voelde en dat hij het had laten zien aan zijn 22-jarige medepassagier. Hij bleek het al enkele maanden in zijn bezit te hebben. De twee zaten in een trein van Den Haag naar Rotterdam.

Verkeerd en strafbaar

De drager van het wapen moest vandaag in een snelrechtzitting voor de politierechter komen. De officier van justitie eiste een jaar cel. Het ging volgens hem om een zeer ernstig feit: een man met een doorgeladen vuurwapen op de nationale luchthaven van Nederland. Ook noemde hij het "absurd" dat de man het wapen in de trein tevoorschijn haalde. Ook is het volgens de officier "verkeerd en strafbaar" om een wapen bij je te hebben omdat je je onveilig voelt.

Kort na de aanhouding liet de marechaussee al weten dat de mannen geen terroristisch oogmerk hadden. De tweede man is niet vervolgd, maar zou nog wel verdachte zijn in de zaak.