Extra plekken voor gedupeerden loting geneeskunde VU

Vijftig aankomend studenten bij wie iets mis was gegaan in de selectieprocedure voor de studie geneeskunde worden alsnog toegelaten. Ze waren eigenlijk uitgeloot, maar kregen van de Vrije Universiteit in Amsterdam ten onrechte het bericht dat ze waren ingeloot.

Door de coronacrisis is de procedure dit jaar anders dan gebruikelijk en daarbij is dus een fout gemaakt. De VU bood al eerder excuses aan voor de ontstane situatie.

De universiteit heeft minister Van Engelshoven toestemming gevraagd om vanwege de fout komend collegejaar eenmalig het aantal plaatsen in de bacheloropleiding geneeskunde met vijftig uit te breiden. De minister gaat daar "gezien de uitzonderlijke omstandigheden en in het belang van de vijftig aspirant-studenten" mee akkoord.

Van Engelshoven vindt dat de studenten in geen geval de dupe mogen worden van de gang van zaken.