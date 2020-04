Ophokplicht voor pluimvee weer ingetrokken

Pluimveebedrijven hoeven hun dieren vanaf morgen niet meer binnen te houden. Minister Schouten van Landbouw maakt een einde aan de ophokplicht, die op 12 februari van kracht werd. Toen bleek dat er over de grens, in Duitsland, vogelgriep was uitgebroken.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schouten dat de ophokplicht kan worden ingetrokken, omdat het risico op een uitbraak in Nederland inmiddels klein is. Een groot deel van de watervogels die in ons land overwinteren, is weer vertrokken. Daardoor zijn er minder wilde watervogels dan in januari en februari. Wilde watervogels zijn vaak verspreiders van het virus.

Warmer

Nu het warmer en droger is, zijn de omstandigheden voor het vogelgriepvirus om te overleven in de omgeving ook ongunstiger, schrijft Schouten. De ophokplicht eindigt daarom om 00.00 uur vanavond.

De vogelgriep brak afgelopen winter in verschillende Europese landen uit. Nederlandse pluimveehouders drongen daarom zelf aan op een ophokplicht. Die gold niet voor hobbyboeren.