Steenrijke Noor opgepakt voor moord op verdwenen echtgenote

Van een ontvoering of daadwerkelijke onderhandelingen was volgens hem helemaal geen sprake. "Terwijl andere scenario's steeds minder plausibel werden, werden de verdenkingen tegen Tom Hagen juist steeds sterker."

Die verdenkingen zijn er al langere tijd, zegt correspondent Rolien Créton. "Naar nu blijkt heeft de politie Hagen het afgelopen jaar al in het geheim gevolgd om zo bewijsmateriaal te verzamelen."

OM sluit meer aanhoudingen niet uit

Details over het motief gaf de politieonderzoeker niet. Hagen wordt verdacht van moord of betrokkenheid bij moord. Het Openbaar Ministerie wil hem zeker vier weken vasthouden en sluit meer aanhoudingen niet uit. In Hagens huis en kantoor zijn doorzoekingen gedaan.

Tom Hagen is een van de rijkste mensen van het land. De 69-jarige zakenman heeft een geschat vermogen van meer dan 150 miljoen euro. Hij en zijn vrouw waren bijna 50 jaar getrouwd toen zij verdween.