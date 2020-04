Dode bij protesten in Libanon om economische malaise

Bij gewelddadige protesten gisteravond in de Libanese stad Tripoli is een demonstrant om het leven gekomen. Tientallen betogers raakten gewond. Ook elders in het land waren er protesten.

Demonstranten in Tripoli koelden hun woede over de economische crisis in Libanon op bankfilialen. Ze gooiden ruiten in en staken zeker een kantoor in brand. Militairen schoten met rubberkogels en traangas op de menigte. Volgens het leger werd er ook met scherp geschoten, maar alleen in de lucht.

Valutakoers verder ingestort

Een legerwoordvoerder weet de ongeregeldheden aan relschoppers die het vreedzame protest hadden geïnfiltreerd om de banken aan te kunnen vallen. Meer dan twaalf betogers zijn aangehouden, zei hij.

De diepe crisis die al sinds oktober aanhoudt, is door de uitbraak van het coronavirus en de bijbehorende lockdown de laatste weken alleen maar verergerd. De koers van het Libanese pond is verder ingestort, waardoor mensen het nog zwaarder hebben. "Met mijn salaris kan ik maar twee pakken melk kopen", stond op het bord van een demonstrant.