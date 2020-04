'Binnenvaartschippers wordt het vel over de neus gehaald'

Binnenvaartschippers zien hun inkomsten flink dalen door de coronacrisis. "Ze verdienen soms nu nog geen 4 euro per uur", weet Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV).

"Toen corona nog maar net uitbrak, werden tarieven gehalveerd en contracten zomaar ontbonden. In coronaclausules staat nu dat schippers voor alles verantwoordelijk zijn als er niet geladen of gelost kan worden", zegt Fluitsma, die zelf ook schipper is.

Ze zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat de lonen "ongekend hard naar beneden zijn gekukeld" van 16 euro naar 4 euro per uur. Ter vergelijking: in de twee goede maanden door het lage water, werd er door sommige binnenvaartschippers 36 euro per uur verdiend. "Het vel wordt ze nu over de neus gehaald." Dit raakt in totaal zo'n 7000 binnenvaartschippers.

120 miljoen schade per maand

Corona kost de binnenvaartsector 120 miljoen per maand, melden het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en BLN-Schuttevaer. De organisaties hebben behalve schippers ook bevrachters, rederijen en verzekeringen als leden.

"De sector wordt hard getroffen, omdat het te maken heeft met een bepaald type goederenvervoer dat helemaal stilvalt: denk aan containers die uit China hadden moeten komen. Bovendien verdwijnen er nu hele productielijnen. Wij vervoeren bijvoorbeeld de rollen staal voor de auto-industrie, dat valt nu weg", zegt Fluitsma.

Een bijkomend probleem is dat sommige vervoerstromen al voor de crisis afnamen. "Denk aan kolen, die gebruiken we minder en dus vervoeren we ze ook minder. Of graan, dat wordt minder vervoerd omdat er minder dieren gehouden zouden moeten worden. Veel graan komt uit Frankrijk. Dat land is nu als een gek alle graanvoorraden aan het verkopen omdat ze geld nodig hebben. Die gaan niet naar Nederland, maar naar landen als China en Marokko. Dat betekent dat de graanvoorraden straks helemaal leeg zijn. En de nieuwe oogst is er pas in september, als die lukt. Dat betekent dat er voor de toekomst weinig vooruitzichten zijn om goederen te vervoeren."