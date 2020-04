Onderzoek naar machtsmisbruik tegen president Bolsonaro

Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft groen licht gegeven voor een onderzoek naar machtsmisbruik door president Bolsonaro. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij zich heeft bemoeid met politieonderzoeken naar zijn familieleden. De federale politie krijgt nu 60 dagen de tijd om de aantijgingen te onderzoeken.

Dat gebeurt op verzoek van het Openbaar Ministerie, dat op het onderzoek aandrong na beschuldigingen van de onlangs afgetreden minister van Justitie Moro. De populaire oud-minister haalde na zijn aftreden hard uit naar Bolsonaro, bij wiens achterban hij veel steun geniet. Volgens Moro wilde Bolsonaro lopende onderzoeken naar zijn zoons beïnvloeden.

Moro, die naam maakte als de onderzoeksrechter achter het grootste corruptieonderzoek in de geschiedenis van het land, trad af omdat de chef van de federale politie werd ontslagen. Hij was een vertrouweling van Moro en Bolsonaro zou hem kwijt hebben gewild, omdat hij liever een politiechef wilde van wie hij informatie kon krijgen over lopende onderzoeken.

Coronavirus

Het vertrek van Moro en de beschuldigingen aan Bolsonaro's adres komen op een slecht moment voor de president. Hij lag al onder vuur vanwege zijn laconieke houding ten opzichte van het coronavirus, dat meer dan 4500 levens heeft geëist in Brazilië. Met het vertrek van Moro en de beschuldigingen aan Bolsonaro's adres is er een politieke crisis ontstaan.

Na het politieonderzoek naar Bolsonaro moet het OM bepalen of de president wordt aangeklaagd. Een officiële aanklacht moet eerst worden goedgekeurd door het parlement, waar Bolsonaro de meerderheid heeft. Dat maakt goedkeuring onwaarschijnlijk. Daarna zou een proces volgen bij het Hooggerechtshof.

De taken van Bolsonaro zouden in dat geval tijdelijk, maximaal 180 dagen, worden waargenomen door vicepresident Mourão. Bij een veroordeling zou de president uit zijn functie worden ontheven.

Meeste Brazilianen geloven Moro

Bolsonaro wijst alle beschuldigingen van de hand. Uit een opiniepeiling blijkt dat de meerderheid van de Brazilianen gelooft dat de aantijgingen aan het adres van Bolsonaro kloppen. 46 procent vindt dat hij moet aftreden, 50 procent vindt van niet.