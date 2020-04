Wekdienst 28/4: Dijkinspecties vanwege droogte • Het coronavirus: feiten en fabels

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er worden dijken geïnspecteerd in het Hoogheemraadschap Delfland, omdat het al zo lang droog is. Het gaat om ongeveer 21 kilometer aan dijken en kades in Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De dijken hebben een ondergrond van veen. Dat kan gaan krimpen en barsten als het uitdroogt.

Om 15.00 uur maakt de Franse premier Philippe de versoepeling van de coronamaatregelen in het land bekend. Ook de Griekse regering gaat vanavond bekendmaken hoe de quarantaine daar versoepeld gaat worden.

Na het Achtuurjournaal is er om 19.33 uur weer een uitzending van het NOS-programma Het coronavirus: feiten en fabels. Onder meer viroloog Ann Vossen, MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof en ING-hoofdeconoom Marieke Blom beantwoorden vragen, die je kunt mailen naar coronavragen@nos.nl. De uitzending is te zien op NPO1, NPO Start en via een livestream op NOS.nl en de NOS app. Op digitaal themakanaal NPO Nieuws is het programma te bekijken met gebarentolk.

Wat heb je gemist?

In de hele wereld zijn nu iets meer dan drie miljoen mensen besmet met het coronavirus. De teller van de Johns Hopkins universiteit staat op 3.029.452 geregistreerde besmettingen. Met afstand het grootste aantal is gemeld in de Verenigde Staten, waar 985.374 besmettingen bekend zijn. In Spanje zijn dat er bijna 229.500, in Italië bijna 200.000.

De Amerikaanse regering onderzoekt wat China had kunnen doen om te voorkomen dat het coronavirus een wereldwijde pandemie zou worden. Dat heeft president Trump gezegd tijdens een van zijn persconferenties over het virus, die hij bijna elke dag houdt.

Volgens Trump is de VS "niet blij met China" en onderzoeken de Amerikanen waarom de Chinezen het virus niet bij de bron hebben aangepakt. "Iemand had lang geleden kunnen voorkomen dat er zoveel onnodige doden zouden vallen", aldus de president.

Lees al het coronanieuws van de afgelopen nacht in ons liveblog.