Unieke en intieme Koningsdag, koninklijke familie 'zichtbaarder dan ooit'

"Zichtbaarder dan ooit", noemt Hekster het gezin van de koning. En dat is ook in hun eigen belang. "Het is een familie, maar ook een instituut: de monarchie. Een instituut dat in een paleis woont, dat bestaat bij de gratie van zichtbaarheid. Daar is Koningsdag bij uitstek een moment voor."

Achttiende verjaardag

Zijn er dan elementen van deze speciale dag die voor herhaling vatbaar zijn, ondanks de terughoudendheid van de koning? "Deze vorm zou best iets kunnen zijn voor de achttiende verjaardag van Amalia", zegt Marcella. "Het is een moderne manier om haar te presenteren. Dan hoeft ze niet ergens in een stad of dorp op een podium te gaan staan."