De coronacrisis in Italië: wat ging er mis in Lombardije?

Het doel was dus om een balans te vinden tussen het draaiende houden van de economie en het voorkomen dat de volksgezondheid in gevaar zou komen. Toen op 7 maart de lockdown in Lombardije inging, mochten sommige fabrieken dan ook openblijven. Pas toen werknemers gingen staken - omdat ze zich zorgen maakten om hun gezondheid - volgde het besluit om alleen nog essentiële bedrijven open te houden.

Misstanden in verpleeghuizen

Tot slot telt Lombardije meer 65-plussers dan elke andere Italiaanse regio, een groep die meer risico loopt het virus te krijgen. Sinds vorige week komen er via lokale media steeds meer verhalen naar buiten over de misstanden in verpleeghuizen en het daaropvolgende hoge dodental. "Er gaan verhalen rond dat het dragen van mondkapjes in sommige verzorgingstehuizen verboden zou zijn, omdat dit onnodig paniek zou zaaien", vertelt Marghadi.

Eerder al werd bekend dat regionale autoriteiten de directeuren van verpleeghuizen erop hadden aangedrongen zieke 75-plussers niet naar het ziekenhuis te sturen als ze ook andere gezondheidsklachten hadden. Het doel was om ziekenhuisbedden vrij te houden. Ook zouden om dezelfde reden herstellende coronapatiënten zijn opgenomen in verpleeghuizen. Een vereiste hierbij was dat ze geïsoleerd zouden leven van de bewoners, maar het is niet duidelijk of dit ook echt is gebeurd.

Naar deze en andere misstanden in verpleeghuizen wordt nu onderzoek gedaan. "Het gaat nu vooral nog om lokaal onderzoek", zegt Marghadi. "Maar als het land straks weer op de been is, zullen regionale en misschien zelfs landelijke onderzoeken volgen."