'Ouders en kinderen steken via het raam hun duim op, dat is mooi'

"Ik merk dat er meer afval bij is gekomen. Het is ook veel drukker dan normaal. De meeste mensen zitten natuurlijk thuis, maar ze ruimen ook hun tuin op of doen achterstallig onderhoud aan hun woningen. Dat levert extra troep op.

Normaal gesproken rijd ik maar twee keer heen en weer om de vuilniswagen te legen, nu doe ik dat wel drie keer. Soms staan de deksels van de kliko's open, omdat er niets meer in past. Of er staat afval naast. Mensen zijn massaal aan het bestellen, dat merk je aan het aantal dozen en karton dat naast de kliko ligt.

En omdat de bakken helemaal vol zitten, komt het weleens voor dat een kliko omwaait en er afval uitvalt. Soms komen mensen op de stoep hun beklag doen. Ze houden zich dan niet altijd aan de anderhalve meter afstand. Dat vind ik wel lastig.

Het is Koningsdag, dit jaar Woningsdag. Ik verwacht wel dat mijn collega's van de stadsreiniging het morgenochtend veel rustiger gaan krijgen dan andere jaren. Het zal waarschijnlijk veel schoner zijn op straat. Qua afval verwacht ik wel meer, want mensen blijven nu thuis en het is lekker weer. Ik denk dat ik het wel druk ga krijgen.

Wel of geen corona: we hebben iedere dag nieuwe handschoenen. Ook zijn mondkapjes verplicht als we gaan lossen. Anders is wel dat we nu anderhalve meter afstand van elkaar houden. We mogen maar met twee mensen in de cabine, in de wagen. Een derde collega rijdt erachteraan in een aparte auto.

Ik woon met mijn vrouw en drie jonge kinderen. Mijn vrouw werkt in de zorg, dus we hebben beiden een vitaal beroep. Als ik thuiskom, doe ik direct mijn kleding uit en ga ik onder de douche. Normaal gesproken deed ik dat ook, maar bij binnenkomst hingen de kinderen dan al om mij heen. Nu zeg ik dat ze afstand moeten houden totdat papa gedoucht heeft.

Vorige week maakte ik echt iets hartverwarmends mee. Mijn collega kon een straat niet in, dus kon het afval er niet worden opgehaald. Ik ben toen de volgende dag, tijdens mijn dienst, daarheen gegaan om alsnog de kliko's te legen. Twee buurtbewoners stonden op het balkon en begonnen spontaan te applaudisseren.

Soms zitten er ook ouders met hun kinderen voor het raam als ik de kliko's leeg. Dan steken ze hun duim op. Het is een klein gebaar, maar het doet toch iets met je."