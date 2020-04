Podcast De Dag: Corona en de kroon

De koning heeft in de coronacrisis een verbindende rol. Daarmee geeft hij invulling aan de taak die hij als de zijne ziet, het verbinden van de samenleving. Koninklijk Huis-verslaggever Jozephine Trehy van de NOS vertelt over de momenten dat de koning zichtbaar was tijdens de corona-crisis én wat er achter de schermen gebeurt.

Journalist Jutta Chorus schreef een boek over de regeerperiode van prinses Beatrix. Zij vertelt in de podcast over de momenten in haar regeerperiode waar zij de samenleving troost en verbinding probeerde te bieden. Ook gaat Chorus in op de publieke rol van Wilhelmina en Juliana in respectievelijk de oorlogsjaren en de watersnoodramp.