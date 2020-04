Arrestant (34) overleden na aanhouding in Amsterdam

Een arrestant die is opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij in Amsterdam-Noord, is vannacht in het ziekenhuis overleden. De man van 34 werd gisteren aangehouden nadat een vrouw was neergestoken.

De verdachte werd naar het ziekenhuis gebracht nadat hij onwel werd in een cellencomplex. De politie maakte niet bekend waaraan de arrestant is overleden.

De 73-jarige vrouw werd gisteren in een woning aan de Kometensingel gewond aangetroffen. Buurtbewoners belden de politie toen ze haar om hulp hoorden roepen.

De aanleiding van de steekpartij ligt volgens de politie vermoedelijk in de relationele sfeer.