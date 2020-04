Meer politie ingezet om daders autobranden Arnhem te pakken

Politie, justitie en de gemeente Arnhem zetten meer mensen in om de dader of daders van de aanhoudende autobranden in de stad te pakken. Het onderzoek moet voorrang krijgen op andere zaken.

In een week tijd zijn in Arnhem vijftien auto's in vlammen opgegaan. Burgemeester Marcouch laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat politie en justitie extra capaciteit hebben vrijgemaakt. "Wij zijn sterk gemotiveerd om deze serie branden zo snel mogelijk ten einde te brengen", staat in de brief.

Marcouch sprak eerder deze week zijn grote zorgen over de branden al uit en dat doet hij in de brief opnieuw. "Wie de desolate beelden ziet van de verkoolde karkassen op straat begrijpt meteen dat niet alleen de eigenaren van de auto's boos en ontluisterd zijn, maar de omwonenden evenzeer. Midden in de nacht worden ze opgeschrikt door enorme knallen met een plotselinge vuurzee, waarbij binnen een minuut de daders zijn verdwenen. In de wijk veroorzaakt dit sterke gevoelens van onveiligheid", schrijft Marcouch.

'We doen alles wat mogelijk is'

"Het gaat om tientallen agenten, we zetten handhavers in en er wordt op allerlei manieren gerechercheerd". zegt burgemeester Marcouch tegen Omroep Gelderland. "We doen alles wat mogelijk is binnen de kaders van de wet om deze dader of daders op te sporen. We roepen inwoners op om ons te helpen door informatie met de politie te delen en alert en waakzaam te zijn."

Het is niet een bepaald type auto of buurt dat getroffen wordt door branden. Het gaat volgens de burgemeester van Arnhem-Noord tot Arnhem-Zuid. En om allerlei soorten auto's. "Dit heb ik nooit eerder meegemaakt. Het is ook levensgevaarlijk. Afgelopen week gebeurde het onder een appartement waar bewoners uit hun huizen gehaald zijn om niet vergiftigd te worden."

"Het houdt me bezig, en de Arnhemmers ook. Het is schrikbarend en vreselijk voor degene van wie de auto in brand wordt gestoken. Het houdt me in die zin bezig dat we er bovenop zitten, we zullen niet rusten tot we deze daders boven water krijgen."