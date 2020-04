Geen franje of ceremonie: werk koning wezenlijk veranderd door coronacrisis

Het gebruikelijke optreden van ieder staatshoofd wordt sterk door ceremonie bepaald. De koning opent een gebouw, reikt een prijs uit of is bij een jubileum. Daar is steevast een flink gevolg bij betrokken. Van de koning zelf, maar ook betrokkenen als burgemeesters en voorlichters. En bovendien is er meestal ook publiek op de been, dat ervan geniet om de koning in het echt te zien.

Dat is nu allemaal anders. Alle geplande werkbezoeken van de koning zijn afgelast. In plaats daarvan laten Willem-Alexander en zijn vrouw zich de afgelopen weken op allerlei plekken zien die te maken hebben met het coronavirus. Zo 'spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie', schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst op de site.

Geen franje meer bij bezoeken

De koning bezoekt een woonzorglocatie waar ouderen nog maar nauwelijks bezoek krijgen. Of hij gaat naar een school waar leraren kinderen opvangen van ouders met vitale beroepen. Hij belt persoonlijk met een Duitse fabrikant van beademingsapparatuur om de schaarse goederen te bestellen - of dat succes had is onduidelijk. Vorige week pleitten Kamerleden voor het 'inzetten' van de koning om in Marokko gestrande landgenoten terug naar huis te halen.

Bij de bezoeken die de koning doet is geen enkele franje meer. Alleen de beveiliging komt nog mee, en een enkele functionaris van het hof. Degenen bij wie hij op bezoek gaat, kunnen - net als de koning zelf - niet meer vooraf even naar de kapper en doen zich niet mooier voor dan ze zijn.

De werkbezoeken worden niet van tevoren aangekondigd en dus is er geen publiek. Plots gaat het werk van Willem-Alexander alleen nog maar over wat voor Nederlanders op dit moment het allerbelangrijkst is. Uit de Ipsos-cijfers blijkt waardering daarvoor.