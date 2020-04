Herstelde Johnson roept Britten op zijn eerste werkdag op vol te houden

De Britse premier Johnson heeft op zijn eerste werkdag na zijn ziekteperiode gezegd dat de eerste fase van de coronabestrijding bijna voltooid is, maar dat het te vroeg is om tot versoepeling van de maatregelen over te gaan. Dan riskeren de Britten een tweede uitbraakpiek en zal de schade aan de economie nog veel groter zijn, zei hij.

Staande voor zijn ambtswoning in Downing Street zei hij dat voorspellingen niet zijn uitgekomen, dat IC's niet overbelast zijn geraakt en het zorgstelsel niet is ingestort. Hij dankte zijn landgenoten voor hun medewerking bij het bedwingen van de crisis.

Johnson noemde de strijd tegen het coronavirus de grootste opgave voor zijn land sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is een uitbraak die in het hele land nog elke dag nieuw verdriet en nieuwe rouw veroorzaakt, sprak hij.

Het Britse kabinet wil de komende dagen bekendmaken hoe de lockdown stap voor stap versoepeld zal worden. "We kunnen niet voorspellen hoe snel het zal gaan", zei Johnson.

Een maand op slot

Johnson was bij het begin van de uitbraak tegenstander van hard ingrijpen, maar ging overstag toen er voorspellingen kwamen dat er bij ongewijzigd beleid 250.000 Britten konden sterven.

Op 23 maart ging de samenleving alsnog bijna volledig op slot. Dat kon niet voorkomen dat het land zwaar werd getroffen. Alleen al in ziekenhuizen zijn meer dan 20.000 Britten aan de gevolgen van het coronavirus overleden. De economie is in een ongekend diepe recessie beland en de staatsschuld is geëxplodeerd.

Johnson opgenomen

Johnson werd eind maart zelf ook ziek. Op 5 april werd hij in een ziekenhuis opgenomen, een dag later verhuisde hij naar de IC. Een week later werd hij uit het ziekenhuis ontslagen, maar het was naar verluidt een dubbeltje op zijn kant. Binnen de regering zou zijn overlevingskans op fiftyfifty zijn ingeschat.

In de weken daarna herstelde hij op het landgoed Chequers, het buitenverblijf van Britse premiers.