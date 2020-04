Vrouw komt om bij explosie vuurkorf in Weerdinge

Een 21-jarige vrouw uit Groningen is gisteravond om het leven gekomen door een explosie bij een vuurkorf in een tuin. Dat gebeurde in het Drentse Weerdinge.

Ze werd dodelijk getroffen door een scherf van een voorwerp dat uit de brandende korf spatte. De hulpdiensten kwamen er met spoed op af. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar de hulp kwam te laat en ze overleed ter plekke. Vier mensen waren getuige van het ongeluk.

Wat er precies kapot spatte in de vuurkorf is nog niet duidelijk. "Er zat een voorwerp in de vuurkorf dat er niet in had moeten zitten. Wat dat is en hoe het daar terecht is gekomen, wordt nog onderzocht. Vandaag gaan we in gesprek met de getuigen en doen we onderzoek op de locatie van het ongeluk", zegt een politiewoordvoerder tegen RTV Drenthe.

Voor de getuigen van het ongeluk is slachtofferhulp ingeschakeld.