Man opgepakt voor dodelijk ongeluk voetganger Utrecht

De politie heeft een man aangehouden voor een dodelijke aanrijding gisteravond in Utrecht. Hij heeft zich zelf kort voor middernacht op het politiebureau gemeld.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur op de Spinozaweg. Het 30-jarige slachtoffer stak bij een kruising te voet de weg over en werd door de auto geschept. De automobilist ging ervandoor. De politie is nog op zoek naar de tweede inzittende van de auto.

Getuigen verklaarden dat het om een zwarte Skoda Fabia ging. Later op de avond werd deze auto gevonden aan de Johan Wagenaarkade. Getuigen zeiden dat ze de twee inzittenden hadden zien wegrennen.

Of de arrestant achter het stuur zat of de passagier was, is niet bekend. De politie roept getuigen op zich te melden.