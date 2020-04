Wekdienst 27/4: Feestvieren op afstand of online, want het is Koningsdag

Wat heb je gemist?

Een eerste groep verpleeghuizen kan vanaf 11 mei onder strenge voorwaarden weer in beperkte mate bezoekers toelaten. Dat zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid tegen het Nederlands Dagblad.

Sinds 20 maart geldt een strikt bezoekverbod voor verpleeghuizen. Er wordt alleen bezoek toegelaten bij mensen die stervende zijn. In een derde van de verpleeghuizen in ons land zijn coronabesmettingen vastgesteld. Het handhaven van een totaal bezoekverbod is volgens De Jonge niet langer acceptabel.

Ander nieuws uit de nacht?

En dan nog even dit:

Nog nooit was de koning zo populair, blijkt uit de jaarlijkse Koningsdag-enquête, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. Het rapportcijfer dat de koning dit jaar krijgt (7,7) is het hoogste cijfer van zijn hele ambtsperiode. Acht op de tien Nederlanders zijn tevreden met de manier waarop Willem-Alexander de afgelopen jaren heeft geregeerd.

Ruim driekwart heeft vertrouwen in Willem-Alexander als koning. Hij wordt getypeerd als menselijk, betrokken en meelevend. Minder te spreken is men over zijn salaris, ietwat stijve houding en geërfde titel. Toch vinden zes op de tien Nederlanders dat de traditie van troonopvolging moet blijven voortbestaan.