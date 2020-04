Airbus waarschuwt personeel voor bezuinigingen 'nu overleven op het spel staat'

De topman van Airbus heeft de werknemers van het bedrijf in een brief gewaarschuwd voor flinke bezuinigingen. Airbus moet snijden in de kosten nu de luchtvaartsector in een hoog tempo krimpt door de coronacrisis.

Luchtvaartmaatschappijen voeren een overlevingsstrijd en stellen de aankoop van nieuwe vliegtuigen uit, schrijft ceo Guillaume Faury aan de 135.000 medewerkers van het bedrijf. Airbus heeft binnen een paar weken tijd een derde van zijn omzet verloren. De Europese vliegtuigbouwer voelt zich daarom gedwongen het productieschema van nieuwe toestellen aan te passen.

"We verliezen geld met een ongekende snelheid, wat het bestaan van ons bedrijf in gevaar kan brengen", schrijft de topman in een brief die persbureau Bloomberg in handen heeft. "We moeten nu dringend handelen om onze kosten te verminderen, ons financiële evenwicht te herstellen en om, uiteindelijk, onze toekomst weer onder controle te krijgen."

Ook concurrent Boeing heeft het zwaar. De Amerikaanse vliegtuigbouwer biedt zijn personeel sinds begin deze maand een vrijwillige vertrekregeling aan. Boeing hoopt op die manier snel kosten te kunnen besparen. Met het bedrijf ging het al slecht na het debacle rond de 737 MAX, die na enkele dodelijke ongelukken niet meer de lucht in mag. Nu heeft de vliegtuigbouwer ook te maken met een instortende vraag naar andere toestellen. Het bedrijf zou met de Amerikaanse overheid in gesprek zijn over staatssteun.