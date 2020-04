Auto vermiste Limburger gevonden in Drents kanaal

In een kanaal bij Havelte heeft de Drentse politie een auto gevonden met daarin een lichaam. Het voertuig is van een man uit Sittard, die sinds januari wordt vermist. Het gevonden lichaam is nog niet geïdentificeerd, meldt 1Limburg.

De politie begon vanmiddag met de zoekactie in het kanaal ten zuiden van Havelte. Vanavond werd de Volkswagen uit het water getakeld en meldde de politie dat het om de auto van de vermiste Loek Streukens gaat.

Het lichaam wordt in een ziekenhuis onderzocht en de politie verwacht niet dat de identiteit vanavond nog wordt vastgesteld.

Telefoonsignaal

De 36-jarige Loek Streukens vertrok op 9 januari uit de het Limburgse dorp Helden en is sindsdien vermist. De politie ontdekte later dat er die dag nog drie keer met zijn bankpas is gepind, in Maasbree en bij tankstations langs de snelweg bij Arnhem en Apeldoorn.

Zijn telefoon gaf die avond voor het laatst een signaal af in de buurt van de Drentse plaats Nijeveen, vlak bij het kanaal waar de auto is gevonden.