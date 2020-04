Eerste demonstratie in Hongkong sinds coronauitbraak

In Hongkong hebben honderden mensen gedemonstreerd voor meer democratie en tegen de invloed van China. Het was het eerste protest van deze omvang sinds maart, toen massale bijeenkomsten werden verboden vanwege het coronavirus.

Volgens persbureau Reuters deden ongeveer driehonderd mensen mee aan het protest in een winkelcentrum. Ze zongen leuzen als: "Bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd!". Anderen riepen op tot de vrijlating van demonstranten die bij eerdere protesten waren opgepakt.

De politie dreef de betogers uiteen met schilden. Ook sloten agenten delen van het winkelcentrum af en gaven ze demonstranten en winkelend publiek de opdracht om naar huis te gaan.

Coronarichtlijn

Vanwege het coronavirus mogen groepen in Hongkong niet groter dan vier mensen zijn. Ook moeten personen, net als in Nederland, anderhalve meter afstand van elkaar houden. De betogers zelf zeggen dat ze zich daaraan hielden door het protest in kleine groepjes op te splitsen, maar de politie was het daar niet mee eens en dreigde de demonstranten met hoge boetes.

"Mensen waren gewoon aan het zingen. Het is allemaal vreedzaam en we deden niets illegaals", zei een van de demonstranten na het politie-ingrijpen.

Reeks arrestaties

Een week geleden pakte de politie in Hongkong zeker veertien activisten op. Ze worden verdacht van het organiseren van de golf aan protesten sinds juni vorig jaar. Een van de arrestanten is de 81-jarige oprichter van de Democratische Partij van Hongkong. De VS en Groot-Brittannië hebben de arrestaties veroordeeld.

Aan de reeks protesten van vorig jaar deden honderdduizenden mensen mee. Ze verzetten zich aanvankelijk tegen een omstreden uitleveringswet. Toen die werd ingetrokken, keerden de betogers zich tegen de invloed van Peking. Het politieoptreden en de protesten werden steeds gewelddadiger. Duizenden mensen zijn opgepakt.

NOSop3 legde eind vorig jaar uit waar de protesten over gingen: