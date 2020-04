Een speciale editie van Koningsdag bij de NOS dit jaar, met aangepaste programma's vanwege de coronacrisis.

De koning en zijn gezin vieren morgen Koningsdag thuis omdat hun geplande bezoek aan Maastricht niet door kan gaan. Koningsdag begint daarom om 10.00 uur op NPO 1 met het spelen van het Wilhelmus door het Concertgebouworkest, gevolgd door een korte toespraak van de koning.

De NOS zendt daarna een terugblik uit op de hoogtepunten van alle zes de afgelopen Koningsdagen. Van De Rijp en Amstelveen, via de edities in Dordrecht, Zwolle, Tilburg en Groningen, tot de laatste, vorig jaar in Amersfoort.

NOS Koningsdag, maandag 27 april, 10.10-11.40 uur, NPO 1 en NOS.nl

Overdag zijn er in de NOS Journaals en op NOS.nl updates te zien van de koninklijke familie die Koningsdag viert in Paleis Huis ten Bosch. Rond 16.30 uur is er een nationale toost. Alle gebeurtenissen op deze dag zijn te volgen via een speciaal Koningsdag-liveblog op NOS.nl.