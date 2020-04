26 bekeuringen na inval illegale shishalounge vlak bij Schiphol

In het Noord-Hollandse Boesingheliede heeft de politie gisteravond bij een inval in een garagebox een illegale shishalounge aangetroffen. 26 mensen zijn bekeurd en twee personen zijn aangehouden omdat zij zich niet konden legitimeren.

De politie kwam de shishalounge op het spoor nadat ze vrijdagavond een verdachte situatie hadden opgemerkt bij de loods. "Toen ze daar met een opvallende dienstauto van de marechaussee reden, gingen er plotseling allemaal auto's vandoor", vertelt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws.

Gisteravond is de politie samen met de marechaussee nog een keer gaan kijken. "Bij de garagebox begon een diensthond in een keer te blaffen omdat er mensen binnen zaten." Toen er niet werd opengedaan heeft de politie de deur opengebroken. "In de garagebox stonden bankstellen en waterpijpen."

Samenscholingsverbod

Ook werd er een grote groep mensen aangetroffen, zij hebben allemaal een boete gekregen vanwege het samenscholingsverbod. "Natuurlijk wordt er ook opgetreden tegen de persoon die de shishalounge exploiteerde", aldus de woordvoerder.