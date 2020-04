Bestuur 50Plus stapt op vanwege crisis in de partij

Het partijbestuur van 50Plus stapt op. Dat maakt voorzitter Geert Dales bekend in het televisieprogramma Buitenhof. Aanleiding is een conflict over de rol van Dales dat de afgelopen weken is opgelaaid.

"Geen normaal mens wil dit", zei Dales over de situatie die is ontstaan in de ouderenpartij. Meerdere partijprominenten hebben de voorbije weken het vertrouwen in Dales opgezegd.

Een aantal senatoren en bijna de gehele de Tweede Kamerfractie noemden de stijl van Dales "autocratisch en weinig democratisch". Ook zou hij met "grof taalgebruik" vooraanstaande leden hebben beledigd. Fractieleider Henk Krol bleef Dales wel trouw.

Dales zei bij herhaling dat hij niet onder de indruk was van de kritiek, ook omdat hij juist twee jaar geleden was binnengehaald om orde op zaken te stellen. "Tsja prominenten, voor mij is ieder lid even belangrijk", klonk het.

De toekomst van Krol

Fractieleider Krol twitterde dat Dales hem kort voor de uitzending van zijn besluit op de hoogte had gebracht. Hij laat weten zich nu over zijn eigen toekomst te beraden.

"Dit is zo ingrijpend, ik ga niet overhaast te werk", zegt hij tegen de NOS. "Ik ga met de hond wandelen en heel goed nadenken."