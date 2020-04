Nog steeds rookoverlast door smeulende brand in Deurnese Peel

Dorpen in de omgeving van de Deurnese Peel hebben nog steeds last van de rook van de nasmeulende brand in het natuurgebied. De brand is sinds donderdag onder controle, maar nog niet volledig uit, meldt 1Limburg.

Het nablussen gaat nog enkele weken duren. Door de noordenwind trekt er rook naar de bewoonde gebieden, zegt de brandweer tegen de regionale omroep. De volksgezondheid zou niet in gevaar zijn.

De brand in de Deurnese Peel was volgens de brandweer de grootste Nederlandse natuurbrand in 40 jaar. 800 van de 1000 hectare werd in de as gelegd.

Een deel van de bewoners in de omgeving werd geëvacueerd. Donderdag mochten de laatste mensen terug.

Zo ziet de Deurnese Peel er nu vanuit de lucht uit: