Wekdienst 26/4: groep Nederlanders terug uit Marokko • Carrière Cruijff in drie uur

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanuit Marokko vertrekt een eerste repatriëringsvlucht met Nederlanders. Er zitten zo'n 3000 Nederlanders vast in Marokko die wegens de coronacrisis niet terug kunnen. De groep die zondag terugkeert is volgens de stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders samengesteld op basis van urgentie, waarbij het onder meer gaat om mensen die ziek zijn of zorg nodig hebben.

En zoals voorgaande weekenden controleert de marechaussee aan de Duitse grens op het passeren van de grens, zonder goede reden. Ook in de kustgemeenten en recreatiegebieden geldt het dringende advies om er niet op uit te trekken.

Wat heb je gemist?

Spanje wil nog steeds niets weten van voorwaarden waarop het land straks geld krijgt uit een herstelfonds, waarmee het de economische klappen van de coronavirus opvangt. De premier is niet blij met de toon die minister Wopke Hoekstra van Financiën eerder tegenover het land aansloeg en had excuses verwacht van Rutte.

"We steken ons in schulden om levens te redden. Hier hebben we maar een doel: als collectief, als land, levens redden. Daaraan kun je geen voorwaarden van buiten stellen", zo reageerde Sánchez op een persconferentie op vragen van de NOS.

Ander nieuws uit de nacht:

In Dordrecht hebben kort na elkaar twee schietincidenten plaatsgevonden. Even voor middernacht werd een man doodgeschoten. Anderhalf uur later werd twee kilometer verderop een man in zijn been geschoten. Volgens de politie is er geen aantoonbare relatie tussen de twee incidenten.

De vastenmaand ramadan is een tijd van samen zijn, maar dat is nu vaak niet mogelijk vanwege het coronavirus. Om te verhinderen dat met name jongeren het samenscholingsverbod overtreden hebben de moskeeën wijkteams samengesteld.

De Amerikaanse president Donald Trump gaat zijn dagelijkse briefings over de coronacrisis inkorten en waarschijnlijk ook minder vaak houden. Dat besluit komt een dag nadat er flink wat kritiek kwam op de suggestie van Trump om desinfectiemiddel te injecteren bij het bestrijden van het virus.

En dan nog even dit:

Gisteren, op zaterdag 25 april 2020, zou Nederlands grootste voetballer aller tijden 73 jaar oud zijn geworden. Studio Sport staat vandaag stil bij zijn geboortedag.

In de uitzending komt Cruijff, die vier jaar geleden overleed, als voetballer aan bod. Dus niet als coach, analyticus of in een andere hoedanigheid. "Het wordt een schitterende uitzending", zegt presentator Tom Egbers. De drie uur durende uitzending begint om 15.00 uur en is te zien op NPO 1, in de NOS-app en op NOS.nl.

