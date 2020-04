Man (70) uit Puttershoek mishandeld bij het uitlaten van zijn hond

Een 70-jarige man is donderdagavond zwaar mishandeld door een groep jongeren in Puttershoek. Hij liep onder meer een gebroken oogkas op en moest worden behandeld in het ziekenhuis. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt.

De man liet rond 21.30 uur zijn hondje uit bij de basisscholen in Puttershoek, toen hij werd uitgescholden door een groep jongeren, meldt Rijnmond. Nadat de man had gezegd dat ze normaal moesten doen, werd hij aangevallen en mishandeld.

Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De jongeren gingen er na het incident vandoor. Ze zijn nog niet opgepakt. Maar burgemeester Bram van Hemmen van Hoeksche Waard verwacht dat ze opgespoord kunnen worden. Op Twitter zegt hij dat "de politie binnenkort contact opneemt met de vermoedelijke daders".